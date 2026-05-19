İçişleri Bakanlığı’nda 19 atama Resmi Gazete’de

Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre; Mustafa Güngör’ün Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı'na, Mesut Tabakcıoğlu, Doğan Kemelek, Murat Öztürk, Cevdet Bakkal, Ekrem Çeçen ve Halid Yıldız Mülkiye Müfettişliğine atandı. Resul Özdemir Kırıkkale Vali Yardımcılığına, Lütfullah Göktaş ise Van Vali Yardımcılığına atandı.



Resmi Gazete’de yayımlanan kararda; Kütahya’nın Simav ilçesine Bünyamin Karaloğlu, Ankara’nın Akyurt ilçesine Hamit Genç, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine Yusuf Turan, Yalova’nın Altınova ilçesine Halil İbrahim Kazar, Amasya’nın Merzifon ilçesine Ahmet Karaaslan, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine Orhan Altun, Denizli’nin Tavas ilçesine İsmail Demir, Antalya’nın Kemer ilçesine Ahmet Solmaz, Hakkari’nin Yüksekova ilçesine ise Mustafa Akın kaymakam olarak atandı.



Kararda, Orhan Yalınız ise İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı’na atandı.