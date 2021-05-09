MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİçişleri Bakanlığı'dan Eren 5 Operasyonu açıklaması
GeriGündem İçişleri Bakanlığı'dan Eren 5 Operasyonu açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 09.05.2021 - 12:34 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı'dan Eren 5 Operasyonu açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İçişleri Bakanlığı'dan Eren 5 Operasyonu açıklaması

İçişleri Bakanlığı, 'Eren 5 Operasyonları kapsamında, Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince devam eden operasyonda; etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7’ye yükseldi. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.' açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:

Eren 5 Operasyonları kapsamında, Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince devam eden operasyonda; etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7’ye yükseldi. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi