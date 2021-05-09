DHA
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İçişleri Bakanlığı'dan Eren 5 Operasyonu açıklaması
İçişleri Bakanlığı, 'Eren 5 Operasyonları kapsamında, Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince devam eden operasyonda; etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7’ye yükseldi. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.' açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:
Eren 5 Operasyonları kapsamında, Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince devam eden operasyonda; etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7’ye yükseldi. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.
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