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İçişleri Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

#İçişleri Bakanlığı#Hacettepe Üniversitesi#Personel Alımı
İçişleri Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

İçişleri Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi, sözleşmeli personel alımı yapacak.

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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 7 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Proje mimarı ile iş zekası, kıdemli iş zekası, sistem, kıdemli sistem ve siber güvenlik uzmanları olarak istihdam edilecek personele, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 ila 5 katı maaş verilecek.

Adaylar, başvurularını e-Devlet aracılığıyla "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden 15-22 Kasım'da gerçekleştirebilecek.

Başvuruların incelenmesi sonucu genel ve özel şartları sağlayanlardan, KPSS puanının yüzde 70'i ile yabancı dil puanının yüzde 30'unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alandan başlanarak her bir unvan için en fazla 10 aday yazılı sınava çağırılacak.

KPSS puanı olmayan adayın KPSS puanı 70 olarak, yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı ise sıfır olarak değerlendirilecek.

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Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 26 Kasım'da "www.icisleri.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Adaylar, sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

Sınav soruları, adayların başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacak. Yazılı sınav 9 Aralık'ta İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü binasında yapılacak. Sınav saati, yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesiyle yayımlanacak.

Sözlü sınav ise 16 ve 17 Aralık'ta İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacak. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunlu olacak.

Her iki sınav sonucundaki notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle adayların nihai başarı dereceleri tespit edilecek. Adaylar nihai başarı derecelerine göre asil ve yedek olarak sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacak.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ 45 PERSONEL ALACAK

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Hacettepe Üniversitesi, 10 hemşire, 7 sağlık teknikeri, 18 büro ve destek personeli ile 10 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere 45 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Adayların istenen belgelerle ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Hacettepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekecek.

Başvuruda, lisans mezunları için 2020 yılı KPSS sınavından KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, lise veya dengi mezunları için de KPSSP94 puan türlerine bakılacak.

Sonuçlar son başvuru tarihini takiben KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde "www.hacettepe.edu.tr" adresinde yayımlanacak.

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#İçişleri Bakanlığı#Hacettepe Üniversitesi#Personel Alımı

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