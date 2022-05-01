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İçişleri Bakanlığı ülke genelinde bin 935 iftar düzenledi

#Ramazan Bayramı#İçişleri Bakanlığı#İftar
İçişleri Bakanlığı ülke genelinde bin 935 iftar düzenledi

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde bin 935 iftar programı düzenlendi.

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İçişleri Bakanlığı, Ramazan ayında toplumun farklı kesimlerine yönelik iftar programları düzenledi. Bu çerçevede 2-28 Nisan tarihleri arasında İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, İsmail Çataklı, Tayyip Sabri Erdil, Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, bakanlık bürokratları, valiler, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki bin 935 iftar programında şehit ve gazi aileleri, ihtiyaç sahipleri, güvenlik korucuları, muhtarlar, Roman vatandaşlar ve kurum çalışanlarıyla buluştu. Ayrıca ülke genelinde ‘Dünya Yetimler Günü’nde de yetimler için özel iftar programı düzenlendi.

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#Ramazan Bayramı#İçişleri Bakanlığı#İftar

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