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Gündem
DHA
Haber Giriş: 15.09.2021 - 01:55 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı, Türkiye'deki aktif siyasi parti sayısını açıkladı

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İçişleri Bakanlığı, Türkiye'deki aktif siyasi parti sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı, siyasi parti kuruluşu için 2020'de başvuran 27 siyasi partiye, 2021'de 13 siyasi partiye 'alındı' belgesi verildiğini belirterek, yurt genelinde faaliyette bulunan aktif siyasi parti sayısının 116 olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, siyasi parti kuruluşu için yapılan başvurular ve aktif siyasi parti sayısına ilişkin rakamları açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "2020 yılında Bakanlığımız Genel Sekreterliği'ne, siyasi parti kuruluşu için başvuran 27 siyasi partiye, 2021 yılı içerisinde ise şu ana kadar 13 siyasi partiye 'alındı' belgesi verildi. Türkiye genelinde faaliyette bulunan aktif siyasi parti sayısı 116" ifadelerine yer verildi.

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