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İçişleri Bakanlığı: Terör örgütüne ağır darbe vuruldu

#İçişleri Bakanlığı#Terör Örgütü#PKK
İçişleri Bakanlığı: Terör örgütüne ağır darbe vuruldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Eren Operasyonlarıyla PKK-KCK terör örgütüne ağır darbe vurulduğu belirtilerek, "2020 yılı Ocak - Eylül döneminde 649 sığınak, mağara ve yer altı deposu bulunarak imha edilmişken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 51 artış ile 979 sığınak, mağara ve yer altı deposu tespit edildi ve tamamı imha edildi" denildi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Yurt içinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucuları birlikte yürütülen Eren Operasyonlarıyla PKK-KCK Terör örgütüne ağır darbe vuruldu. Operasyonlarla yurt içinde terörist sayısı her geçen gün azalırken, örgütün sığınak, barınak, mağaraları da imha edildi.

Bu kapsamda; 2020 yılı Ocak - Eylül döneminde 649 sığınak, mağara ve yer altı deposu bulunarak imha edilmişken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 51 artış ile 979 sığınak, mağara ve yer altı deposu tespit edildi ve tamamı imha edildi.

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#İçişleri Bakanlığı#Terör Örgütü#PKK