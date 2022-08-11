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İçişleri Bakanlığı: Suç duyurusunda bulunacağız

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#İçişleri Bakanlığı#YKS#Kemal Kılıçdaroğlu
İçişleri Bakanlığı: Suç duyurusunda bulunacağız
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 07:00

İçişleri Bakanlığı, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun, “Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu’nun elinde de yok” sözlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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Seçmen kütüklerinin siyasi partilerle paylaşıldığının belirtildiği açıklamada Kılıçdaroğlu’nun YSK’yı ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nü hedef göstererek zan altında bıraktığı ifade edildi. “Sayın Kılıçdaroğlu’na buradan çağrıda bulunuyoruz!” diye devam eden açıklamada “...Bu bilgilerin kaynağının neresi olduğunu kamuoyuna açıklayınız. Eğer bahsettiğiniz konu, YSK’nın her yıl siyasi partilere verdiği bilgilerin partilerce tasnifi ise kamuoyunu yanılttığınız ve kurumları töhmet altında bıraktığınız için hemen özür dileyiniz. Yukarıda belirtilen hususların açıklanmaması halinde, kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinin adli bir vaka olmasının yanı sıra vatandaşlarımızın açıkça ‘fişlenmesi’ anlamına da geldiğinden Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır” denildi.

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ÖMER ÇELİK: İZAH ETMELİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Twitter’dan özetle “Sn Öztrak’ın izahatı, Sn Kılıçdaroğlu’nun sorunlu ifadesini hukuki bir çerçeveye oturmak için giriştiği tevil etme çabasıdır. Kılıçdaroğlu, ‘YSK’da olmayan verilere sahibiz’ şeklindeki çok sorunlu ifadesini milletimize izah etmelidir” dedi.

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#İçişleri Bakanlığı#YKS#Kemal Kılıçdaroğlu

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