İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Kasım ayında 17 terör eylemi engellendi

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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda Bakanlığın faaliyetlerini içeren aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

İşte Çataklı'nın açıklamalarından satır başları:

İstiklal Caddesi'ndeki saldırının fotoğrafı açıktır. PKK/YPG terör örgütü sivil katliamlarına yenisini eklemiştir. Mesele bu kadar açık ve nettir.

İç güvenlik operasyonlarıyla 2022 Kasım ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 11’i büyük, 50’si orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 868 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik toplam 1.205 operasyon düzenlenmiştir.

Kasım ayında terör örgütünün dağ kadrosundan 3 ölü, 2 sağ ve 5 teslim olmak üzere toplam 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Tekraren ifade ediyorum, bu terör örgütünün silahlı dağ kadrosundan etkisiz hale getirilen terörist sayısıdır.

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"17 TERÖR EYLEMİ ENGELLENDİ"

Kasım ayı içinde yapılan operasyonda 2 bin 110 şüpheli yakalanmıştır.

Bakanımız dağdaki terörist sayısının 120'nin altına indiğini duyurmuştu. Sayın Bakanımızın bu sözü çarpıtılmaya çalışıyor. Bu sayı dağdaki eli silahlı terörist sayısıdır.

Kasım ayında 136 sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir. Kasım ayında 17 terör eylemi engellenmiştir.

Verdiğimiz bu sayılar terör örgütünün dışarıdan destek aldığını göstermektedir. İsmi ne olursa olsun tüm terör örgütleri bu ülkeden silinecek.

DÜZCE DEPREMİ

Düzce'deki depremde toplam 96 yaralı olmuştur, çok şükür can kaybı yaşanmamıştır. Düzce depremi müdahale ve iyileştirme çalışmaları kapsamında bugüne kadar toplam 6 bin 635 personel ve 1.097 araç görevlendirilmiş olup şu anda 3 bin 101 personel ve 663 araç göreve devam etmektedir. Hasar tespit çalışmaları sonucunda, 59 bin 852 bina, 156 bin 998 bağımsız bölüm incelenmiştir. Tespit edilen toplam acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık konut sayısı 899’dur.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik olarak Kasım ayında gerçekleştirilen 23 bin 96 operasyonda 29 bin 100 kişi gözaltına alınmış, bin 970 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır.

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Attığımız her adımdan sonuç alıyoruz. Uyuşturucu kullanımında geçen seneye göre yüzde 16'lık bir azalış söz konusudur. Uyuşturucunun siyasi istismarına karşı da mücadele ediyoruz.

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DÜZENSİZ GÖÇMEN

22 bin 601 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Kasım ayında 11 bin 606 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

YSK başkanımızın ve nüfus işleri genel müdürlüğümüzün bir açıklaması oldu. Daha önce de defalarca açıkladık.. Türk vatandaşlığı kazanan Suriyeli 220 bin 671 kişi. Oy kullanabilecek kişi sayısı 125 bin 563.

Bazılarının yalan söylemek kutsalı haline geldi.

BELEDİYELERE SORUŞTURMA

29 Kasım tarihinde Teftiş Kurulu'yla bilgilendirme yapıldı. Geçen hafta buna Seyhan Belediyesi de eklendi. Cuma gününe kadar İBB'yle ilgili de soruşturma tamamlanmış olacak ve tevdi raporu Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilecek.

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Ülkemizde 1391 belediye bulunuyor.

Sadece belediye sayıları üzerinden konunun çarpıtılmasını kabul etmiyoruz.