İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı duyurdu: Şubat ayında 78 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Sözcüsü Çataklı, şubat ayında uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında gözaltına alınan 23 bin 714 kişiden 1759'unun tutuklandığını açıkladı.

İşte İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Sahadan ihbar gelmesini kolaylaştırma amacıyla ürettiğimiz, bildirim yapan kişinin kimliğini gizleyen uygulamaya Gelen ihbar sayısı 14 bin 419'dur.

Şubat ayında 1922 kaçakçılık operasyonunda 134 bin litre kaçak alkollü içki ele geçirilmiştir.

Kadına şiddet konusunda gayretlerimiz devam etti. Maalesef Şubat ayında 25 kadın hayatını kaybetti. KADES indirme sayısı 1 milyon 531 bin 174. 91 bin 665 de gelen ihbar sayısı..

Şubat ayında bakanlığımız bünyesinde ülke genelinde 79 bin 964 personelin katılımıyla trafik, yasa dışı denetimler yapılmış. 2512 şahsa adli ve idari işlem yapılmıştır.

KONTROLLÜ NORMALLEŞME AÇIKLAMASI

Salgınla mücadelede kontrollü normalleşme dönemine adım atmış bulunuyoruz. Rehavete kapılmamak maksadıyla yeni dinamik denetim modeliyle çalışmalarımıza başladık. 2 gün önce de 260 bin denetim hedefiyle yaptığımız uygulamaya ekiplerle sahadaydık. Bu dönemin rehavete sebep olmadan, vaka sayılarını arttırmadan salgının seyrini kontrol altında tutmaya gayret edeceğiz.

Bir iki gün önce Ereğli Kaymakamımız ile ilgili sosyal medyada gündem oluşturuldu. Türkiye'nin her meselesinde karşıtlık koymak isteyenler aynı tutum ve davranışlarını sürdürüyorlar. Üstelik bu davranışı sergileyenler arasında milletvekilleri de var. Gözümüzdeki çapağı almak yerine gözümüze çöp batırıyorlar.

Bu salgınla mücadele etmeye çalışırken 3.5 ay öncesine ait başka koşulun, zamanın, yerin bir olayından üstelik başını sonunu makaslamak suretiyle manipulatif şekilde bu mücadelenin verilmeye çalışıldığı gün gündem olmasını anlaşılır bulmadık.

"GÖLGE ETMESİNLER BAŞKA İHSAN İSTEMİYORUZ"

Engel olmasınlar, gölge etmesinler başka ihsan istemiyoruz. Bu tavrın, davranışın kimseye bir faydası yok.

Siber suçlarla mücadelede Şubat ayında 10 bin sosyal medya ile ilgili işlem yapılmıştır. 323'ü adli makamlarca tutuklanmıştır.

Çağımız teknolojik olarak geliştikçe bu suç türü de yaygınlaşıyor. Her gün yeniden siber dolandırıcılık oluyor. Köken olarak zor olduğunu da kabule delim, önemli olan hiç mağduriyet yaşanmaması elbette. Vatandaşlarımızı bu hususta hassasiyete davet ediyoruz.