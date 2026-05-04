İçişleri Bakanlığı, iddialara yanıt verdi: Türkiye'de bulunan Suriyeli sayısı açıklandı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2026 16:40

İçişleri Bakanlığı, ülkesine dönen Suriyelilerin sayısına ilişkin resmi verilerin ve açıklamaların birbiriyle uyuşmadığı yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı. Paylaşılan mesajda ülkesine dönüş yapan ve Türkiye'de geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısı da açıklandı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Suriyelilerin Gönüllü, Güvenli, Onurlu ve Düzenli Geri Dönüş Sayılarına İlişkin Bazı Basın Yayın Organlarında Yer Alan İddialara Dair Açıklama

Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde, Suriye’ye yönelik gönüllü geri dönüş sayılarına ilişkin resmî verilerin ve açıklamaların birbiriyle uyuşmadığı yönünde değerlendirmeler yapıldığı görülmektedir.

İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi tarafından kamuoyuyla paylaşılan veriler, 2016 yılından itibaren gerçekleştirilen toplam gönüllü geri dönüş sayılarını kapsamaktadır. Bu kapsamda, 2016 yılından bugüne kadar ülkemizden gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde geri dönen Suriyeli sayısı 1.407.568’dir.

Göç İdaresi Başkanlığının güncel verilerine göre, ülkemizde geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısı 2.280.542 olup, 8 Aralık 2024 sonrasında gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 667.565 olarak kaydedilmiştir.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre, 8 Aralık 2024 tarihinden bu yana bölge genelinde toplam 1.630.874 Suriyelinin ülkesine geri döndüğü tahmin edilmektedir.

Geri dönüşlerin ülkelere göre dağılımına bakıldığında, Türkiye 639.995 kişi ile ilk sırada yer almaktadır. Paylaşılan bu veriler; sınır geçişleri, nüfus hareketleri raporları ve farklı veri kaynaklarının birlikte analiz edilmesiyle elde edilmektedir.

Farklı tarihlere ait verilerin, aynı dönemin verisiymiş gibi kıyaslanarak haberleştirilmesi gerçeklikten uzak ve yanıltıcı bir yaklaşımdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

