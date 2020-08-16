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DHA
Haber Giriş: 16.08.2020 - 17:44,Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu

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İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı, yürütülen ikna çalışmaları sonucunda Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren 5 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 5 bölücü terör örgüt mensubu bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının Suriye ve Irak'ta faaliyet gösterdikleri belirlendi. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 136'ya yükseldi" denildi.

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