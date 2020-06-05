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DHA
Haber Giriş: 05.06.2020 - 13:03,Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Baykan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Jandarma Özel Harekât, Jandarma Komando, Güvenlik Korucularının katıldığı operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Mardin ve Siirt’te bugün gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.

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