AA
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İçişleri Bakanlığı, seyahat izni alan kişi sayısını açıkladı
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Saat 17.30 itibarıyla 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi." ifadeleri kullanıldı.
Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle;
Bugün saat 17.30 itibariyle, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden; Seyahat İzin Başvurularıyla, yanlarındaki refakatçileri dahil izin verilen kişi sayısı: 258 bin 651
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