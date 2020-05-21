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Gündem
AA
Haber Giriş: 21.05.2020 - 20:11,Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı, seyahat izni alan kişi sayısını açıkladı

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İçişleri Bakanlığı, seyahat izni alan kişi sayısını açıkladı
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Saat 17.30 itibarıyla 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle;

Bugün saat 17.30 itibariyle, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden; Seyahat İzin Başvurularıyla, yanlarındaki refakatçileri dahil izin verilen kişi sayısı: 258 bin 651

 

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