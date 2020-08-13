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DHA
Haber Giriş: 13.08.2020 - 17:13, Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı: Şanlıurfa'da 1 terörist teslim oldu

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İçişleri Bakanlığı: Şanlıurfa'da 1 terörist teslim oldu
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, emniyet ekiplerinin ikna çalışması sonucu 6 yıldır örgütün 'dağ kadrosu'nda olan ve son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen 1 teröristin Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışması sonucu 6 yıldır örgütün 'dağ kadrosu'nda olan ve son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen 1 terörist, ailesinin de ikna çalışmalarına desteğiyle bugün Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı, 129'a yükseldi. 

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