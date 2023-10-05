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İçişleri Bakanlığı saldırısında ikinci teröristin de kimliği belirlendi

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#İçişleri Bakanlığı#Terörist#Özkan Şahin
İçişleri Bakanlığı saldırısında ikinci teröristin de kimliği belirlendi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2023 07:00

İçişleri Bakanlığı’na yapılan terör saldırısında DNA incelemesi sonucu teröristlerden birinin PKK/KCK üyesi “Kanivar Erdal” kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edilmişti. Kendisini patlatan teröristin kimliği de dün belli oldu. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ikinci teröristin PKK/KCK üyesi Özkan Şahin olduğu duyuruldu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yurtiçinde PKK’ya yapılan “Kahramanlar” operasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından, “Bölücü Terör Örgütü’ne yönelik ‘Kahramanlar operasyonları’ kapsamında İstanbul, Van, Şanlıurfa, Elazığ, Düzce, Diyarbakır, Bursa, Edirne, Kırklareli, Kilis, Iğdır, Hatay, Adana, Kahramanmaraş ve Denizli’de düzenlenen operasyonlarda 37 şüpheli BTÖ mensubu yakalandı.

İçişleri Bakanlığı saldırısında ikinci teröristin de kimliği belirlendi

Aynı operasyonlar kapsamında Ağrı’da sınır ötesine kaçmaya çalışan ve arama kayıtları bulunan 2 terörist de etkisiz hale getirildi” açıklamasını yaptı.         

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#İçişleri Bakanlığı#Terörist#Özkan Şahin

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