İçişleri Bakanlığı saldırısında ikinci teröristin de kimliği belirlendi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yurtiçinde PKK’ya yapılan “Kahramanlar” operasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından, “Bölücü Terör Örgütü’ne yönelik ‘Kahramanlar operasyonları’ kapsamında İstanbul, Van, Şanlıurfa, Elazığ, Düzce, Diyarbakır, Bursa, Edirne, Kırklareli, Kilis, Iğdır, Hatay, Adana, Kahramanmaraş ve Denizli’de düzenlenen operasyonlarda 37 şüpheli BTÖ mensubu yakalandı.

Aynı operasyonlar kapsamında Ağrı’da sınır ötesine kaçmaya çalışan ve arama kayıtları bulunan 2 terörist de etkisiz hale getirildi” açıklamasını yaptı.