İçişleri Bakanlığı personel alımı yapıyor! Başvuru şartları neler?

İçişleri Bakanlığı personel alımı için şartları yayımladı. Buna göre 2018-2019 yıllarında KPSS'ye giren ve 70 puan üzeri alan kişiler sıralamayı bekleyecek. Buna göre puanı 60 kişilik en yüksek puan sıralaması içerisinde yer alan adaylar, İçişleri Bakanlığı personel alımı için değerlendirmeye girebilecek. İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler olacak? İşte, o detaylar

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bakanlık tarafından yayımlanan personel alımı başvuru şartları şöyle:

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımak,

2 - En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

3 - Giriş (sözlü)sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.(01/01/1985 tarihinden sonra doğanlar),

4 - ÖSYM tarafından 2018 - 2019 yıllarında yapılan “Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP32” puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 60 kişi içerisinde bulunmak (60 ıncı aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır).

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

1-Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yayınlanacak olan sınav başvuru linki üzerinde yer alan “2020 yılı İçişleri Uzman Yardımcısı Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formuna” www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile 27 Nisan 2020 Pazartesi günü saat 09:30 ile 04 Mayıs 2020 Pazartesi saat 17:30 arasında erişip, elektronik ortamda doldurarak müracaat edeceklerdir.

2-İş Talep Formunu elektronik ortamda doldurup, başvurusunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların “Bilgilerimi Kaydet” butonuna basmaları gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. Bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark eden adaylar ise 04 Mayıs 2020 tarihi saat: 17:30’a kadar bilgilerini yeniden güncelleyip “Bilgilerimi Kaydet” butonuna basarak başvuru işlemini tamamlamak zorundadırlar.

3-Giriş(sözlü) sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup, bu durumda olan adayların onaylı diploma örneğini veya www.turkiye.gov.tr adresinden temin edilen mezuniyet belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

4-Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin ilgili fakültelere denkliği olan adayların, öğrenim bilgisi sekmesinde ilgili kutucuğu işaretleyip denklik belgelerini yüklemeleri gerekmektedir.

5-Erkek adayların askerlik durum bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmekte olup, bilgilerinde hata olan adayların “Beyan Bölümünde” ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, askerlik durum belgelerini pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri gerekmektedir.

6-Adayların, Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün //personel.icisleri.gov.trinternet adresinin “Personel Kimlik Kartı” linki üzerinden “Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğraf Standartları” bölümünde yer alan özelliklere uygun olarak çektirilmiş 600*800 boyutlarında 300 dpi görüntü kalitesinde fotoğrafını jpg veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri zorunludur.

7-Adayların başvurularını tamamlayıp, "Bilgilerimi Kaydet" işlemini yaptıktan sonra; "Yazdır" butonuna basarak "İş Talep Formu”nun çıktısını almaları gerekmektedir.

8-Başvuru esnasında gerekli belgelerin sınav ilanında belirtilen usul ve esaslara göre modüle yüklenmesi zorunludur. İstenilen belgeleri müracaat aşamasında sisteme yüklemeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup, sorumluluk ilgili adaylara ait olacaktır.

9-Müracaatlar, elektronik ortamdaki İş Talep Formu ile alınacağından posta yoluyla veya elden müracaatlar kabul edilmeyecektir.

10-Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

11-İş Talep Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adaylar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu adayların sınavı geçersiz sayılır. Atamaları yapılmış olanların ise atamaları iptal edilir.