İçişleri Bakanlığı: Mardin'de 1 terörist teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor, ikna yoluyla 1 terörist, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Iğdır İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, Suriye'de faaliyet yürüten 1 terörist, Mardin’de güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.

Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen terörist sayısı 174'e yükselmiş oldu.