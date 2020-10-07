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Haber Giriş: 07.10.2020 - 22:29 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı: Mardin'de 1 terörist teslim oldu

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İçişleri Bakanlığı: Mardin'de 1 terörist teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde Mardin'de 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor, ikna yoluyla 1 terörist, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Iğdır İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, Suriye'de faaliyet yürüten 1 terörist, Mardin’de güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.

Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen terörist sayısı 174'e yükselmiş oldu.

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