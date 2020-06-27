ANKARA, (DHA)
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İçişleri Bakanlığı: Mardin'de 1 terörist sağ ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Derik ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 1 teröristin sağ olarak ele geçirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin-Derik ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist, sağ olarak yakalandı. Teröristle birlikte 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Bölgede operasyon devam ediyor" denildi.
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