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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 27.06.2020 - 09:03,Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı: Mardin'de 1 terörist sağ ele geçirildi

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İçişleri Bakanlığı: Mardin'de 1 terörist sağ ele geçirildi
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İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Derik ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 1 teröristin sağ olarak ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin-Derik ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist, sağ olarak yakalandı. Teröristle birlikte 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Bölgede operasyon devam ediyor" denildi.

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