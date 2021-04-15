İçişleri Bakanlığı: Kasten öldürme olaylarında yüzde 31,5'lik düşüş sağlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 2006 yılında 3 bin 20 kasten öldürme olayı yaşanırken, 2020 yılında bu sayı 2 bin 75'e düşerek yüzde 31,5'lik gerileme sağlandı. Kasten öldürme olaylarında 2006 yılında 100 binde 4,40 kişi yaşamını yitirirken, 2020 yılında bu sayı 100 binde 2,20'ye gerileyerek, yarı yarıya azalış sağlandı.

Kasten öldürme olaylarında kadın erkek dağılımına bakıldığında ise, 2006 yılında 468 kadın hayatını kaybederken, 2020 yılında bu sayı 385'e gerileyerek yüzde 17,7'lik bir düşüş sağlandı. 2006 yılında 2 bin 552 erkek öldürülürken, 2020'de bu sayı 1690'a gerileyerek, yüzde 33'lük bir düşüş sağlandı.

6284 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ KADIN CİNAYETLERİ DE DÜŞÜYOR

Eş, sevgili, yakın aile bireyleri tarafından öldürülen ve 6284 sayılı kanun kapsamına giren kadın cinayetleri sayılarında da son yıllarda düşüş yaşanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, İçişleri, Adalet, Milli Eğitim, Sağlık Bakanlıklarının birlikte çalışması sonucunda hazırlanan eylem planının devreye girmesi, bu eylem planı çerçevesinde alınan yeni tedbirler ve hayata geçirilen uygulamalar sayesinde son 7 yılda 6284 sayılı kanun kapsamına giren kadın cinayetleri 307’den 267’ye gerileyerek %13 oranında düştü.

SIFIR TOLERANS İLKESİYLE TEDBİRLERE DEVAM EDİLİYOR

Aile içi ve kadına yönelik şiddetin son bulmasına yönelik “sıfır tolerans” ilkesiyle tedbirler alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Bakanlığımıza bağlı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) bünyesinde 1000 kapasiteli elektronik kelepçe izleme merkezi kuruldu. Haklarında takip kararı bulunan kişiler bu merkezden takip ediliyor.

KADES İNDİRME SAYISI 2 MİLYONU AŞTI

Kadınların maruz kaldıkları risk ve tehdit anlarında tek dokunuşla ihbarda bulunmalarını sağlayan KADES, her geçen gün daha fazla kadın tarafından kullanılıyor. Uygulama başladığı günden bugüne kadar 2 Milyon 106 Bin 437 kadın tarafından cep telefonuna indirildi.

“Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt ve Risk Değerlendirme Formu” ise olaylara daha doğru müdahale edilmesi için güncellendi. Yeni formlarla kişilerin risk düzeyinin belirlenerek en uygun tedbir kararının alınabilmesi amacıyla “çok yüksek risk” kırmızı, “yüksek risk” turuncu, “orta risk” sarı, “düşük risk” gri şeklinde kategorilere ayrıldı.

1.086 BÜRO AMİRLİĞİ KURULDU

Bakanlığımızca 81 ilde kurulan 1.086 Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro ve Kısım Amirliklerinde yaklaşık 8 bin personel görev yapıyor.

BAKAN SOYLU DA PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da son 15 yıldaki verilerin yer aldığı tabloyu sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Soylu'nun paylaşımı:

Son 15 yılda (2006-2020)

Kasten Öldürme Olaylarında %31,5 📉⬇️



100 bin kişide hayatını kaybedenlerde %50 düşüş 📉⬇️ pic.twitter.com/HlYqGUDawt — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) April 15, 2021

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