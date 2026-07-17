İçişleri Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında işbirliği

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Sıfır Vakfı ev sahipliğinde, İçişleri Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında Sıfır Atık yaklaşımının ülke genelinde yaygınlaştırılması ve çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarının güçlendirilmesini amaçlayan İş Birliği protokolü imzalandı. Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde hazırlanan protokole İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş katıldı. Üç yıl süreyle yürürlükte olacak protokol doğrultusunda; eğitim programları, seminerler, çalıştaylar, araştırmalar, raporlama faaliyetleri ve teknik iş birlikleri gerçekleştirilecek. Yerel yönetimlerden mülki idare amirliklerine, muhtarlıklardan kamu kurumlarına kadar geniş bir iş birliği ağı oluşturularak yerel kapasitenin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir çevre politikalarının desteklenmesi amaçlanıyor.

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'BU ÇALIŞMAYLA BERABER SIFIR ATIKLA İLGİLİ ÇALIŞMALARI YAYGINLAŞTIRIYORUZ'

İmza töreninde konuşan Bakan Çiftçi, "Bugünkü ziyaretimizin sebebi İçişleri Bakanlığımızla Sıfır Atık Vakfı arasında bir protokol imzalamak. Biraz sonra protokolü hep beraber imza koymuş olacağız. Bu çalışmayla beraber, İçişleri Bakanlığımıza bağlı, Emniyet Genel Müdürlüğümüzde, Jandarma Genel Komutanlığımızda, Sahil Güvenlik Komutanlığımızda, AFAD Başkanlığımızda, Göç İdaresi Başkanlığımızda ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüz de, bu Sıfır Atıkla ilgili çalışmaları yaygınlaştırıyoruz. Sadece bununla da iktifa etmiyoruz. Taşrada da 81 il valiliğimizde, 922 ilçemizde ve 50 bin muhtarlığımızla beraber bu çalışmayı büyük bir kampanyaya dönüştürmüş oluyoruz" dedi.

'BU DÜNYA BİZE GELECEKTEKİ ÇOCUKLARIMIZA BIRAKACAĞIMIZ BİR EMANET'

Bakan Çiftçi, "İçişleri Bakanlığı olarak bizim, asayiş suçlarından, organize suçlarla mücadeleye, siber suçlardan narkotiklerle mücadeleye, düzensiz göçe kadar çok geniş bir görev alanımız var. Bugünkü protokolle beraber, buna bir yenisini daha eklemiş oluyoruz. Artık Sıfır Atık konusunda da, Sıfır Atık Vakfımızla beraber iş ve güç birliği yapıyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki, bu dünya bize atalarımızdan bir miras değil, gelecekteki çocuklarımıza, evlatlarımıza bırakacağımız bir emanet. Dünyayı bir emanet olarak görüyoruz. Onun için de, bu çalışmaya büyük bir ehemmiyet veriyoruz. Bu çalışmanın hayırlara sebebiyet vermesini, hayırlara vesile olmasını ben Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Devletimiz, milletimiz adına çok hayırlı bir iş yapıyorlar. Bize bu konuda destek veriyorlar. Dediğim gibi, bununla beraber, bu çalışmayı artık bütün Türkiye sathına yaygınlaştırmış oluyoruz. Bu protokolün hem ülkemiz için, hem Sıfır Atık Vakfı için, Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız açısından da hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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‘SIFIR ATIK HAREKETİNİ TÜRKİYE'NİN 81 İLİNDE, BÜTÜN KÖYLERE, BÜTÜN MAHALLELERE YAYGINLAŞTIRACAĞIZ’

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, "2017 yılında Emine Erdoğan Hanımefendi’nin liderliğinde başlayan Sıfır Atık Hareketi bugün geldiğimiz noktada artık Türkiye'nin 81 ilinde dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulan global bir harekete dönüşmüş durumdadır. Geçtiğimiz ay Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde, Cumhurbaşkanımızın da teşvikleriyle gerçekleştirmiş olduğumuz Sıfır Atık Forumuna 183 ülkeden 5 binden fazla insan katıldı. Bugün ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ve atık kültürünün daha güçlü bir şekilde yaygınlaşmasına katkı sağlayacak önemli bir iş birliğine imza atacağımız bir gündeyiz. Bu bağlamda, İçişleri Bakanlığımızın himayelerinde ve İçişleri Bakanlığımızın, Bakanımızın liderliğinde bugün Sıfır Atık hareketi yeni bir noktaya taşınacaktır. Bu imzayla beraber Türkiye'deki bütün muhtarlarımız, muhtarlarımızın azaları, kaymakamlarımız, valiliklerimiz, İçişleri Bakanlığımıza bağlı, kurum ve kuruluşlar, Emniyet Teşkilatımız, Jandarma Teşkilatımız gibi ülkemizin göz bebeği olan kurumlarla daha yakından çalışma fırsatı bulacağız ve Sıfır Atık hareketini Türkiye'nin 81 ilinde, bütün köylere, bütün mahallelere yaygınlaştıracağız. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, muhtarlarımız bizim uç beylerimiz demişti ve muhtarlarımız bizim için çok kıymetli ve yapmış olduğumuz çalışmalarda toplumun bütün kesimlerini sürece dahil ederek 86 milyonun sıfır atık ortak paydasında buluşturarak, biz daha yaşanabilir, daha adil bir dünya inşa edebileceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

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'İÇİŞLERİ BAKANLIĞIMIZLA GÜÇLÜ ÇALIŞMALARA İMZA ATACAĞIZ'

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, "Bildiğiniz üzere bugün dünyanın gerçekleri var. Dünyada 8 milyondan fazla insanımızı açlık ve susuzluğa bağlı sebeplerden dolayı kaybediyoruz. 800 milyondan fazla insanın elektriğe erişimi yok. Böyle bir dünyada bir şeylerin değişmesinin mümkün olabileceğini biz dünyaya göstermek istiyoruz. Bu bağlamda Türkiye'den çıkan Sıfır Atık hareketi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde dünyanın değişimine ve dönüşümüne ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorum. Yine bugün itibariyle vakfımızın ülkemizin 81 ilinde düzenlediği Türkiye Sıfır Atık Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştaylarını farklı bir noktaya taşıyoruz ve İçişleri Bakanlığımızın paydaşlığında artık bu çalışmaları da yürütüyor olacağız. İçişleri Bakanlığımızın güçlü ağı ve Türkiye'nin her köşesine ulaşma kabiliyetiyle beraber artık Sıfır Atık çalışmaları memleketimizin dört bir yanında aktif bir şekilde uygulanıyor olacak. Bildiğiniz üzere bu yıl ülkemiz Birleşmiş Milletler Taraflar Konferansına, COP31'e ev sahipliği yapacak. Bu bağlamda İçişleri Bakanlığımızla hem COP31 bağlamında güçlü çalışmalara imza atacağız, yeni uluslararası iş birlikleri ve kampanyalar geliştireceğiz. Sıfır Atık Forumu ve Sıfır Atık Festivali olmak üzere vakfımızın yapacağı diğer çalışmalarda da beraber çalışacağız. Bu vesileyle ben İçişleri Bakanımıza teşekkür ediyorum. Özellikle İçişleri Bakanlığımızın bu özverili yaklaşımı ve liderliği sayesinde Türkiye'nin Sıfır Atık ve çevre bağlamındaki dönüşümü hızlanacak ve farklı bir noktaya ulaşacak” dedi.