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İçişleri Bakanlığı: Hakkında kayıp ihbarı olan 7'si çocuk 21 kişi bulundu

#İçişleri Bakanlığı#Denetim#Gözaltı
İçişleri Bakanlığı: Hakkında kayıp ihbarı olan 7si çocuk 21 kişi bulundu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülke genelinde 'Güven Huzur' uygulaması gerçekleştirildi. Bu denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 1111 kişi yakalanırken, hakkında kayıp ihbarı olan 7'si çocuk 21 kişi bulundu." denildi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması amacıyla ülke genelinde dün eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması gerçekleştirildi. 8 bin 703 noktadaki uygulamada; 56 bin 505 emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeli ve 230 dedektör köpek ile görev yapıldı. Uygulama; metruk binalar, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri, havaalanları güzergahları, alışveriş merkezleri (AVM) ile eğlence ve etkinlik yapılan fuar, kutlama alanları gibi yerlerde gerçekleştirildi. Ayrıca 329 devre mülk-devre tatil sektöründe faaliyet yürüten işletme denetlendi.

8 BİN 68 METRUK BİNA DENETLENDİ

Uygulamada 8 bin 68 metruk bina ve 6 bin 725 park-bahçe kontrol edildi, 23 bin 68 umuma açık yer ile ilkokul ve lise çevrelerinde tek dal sigara satışı yapılabilecek yerler denetlendi. Bu denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 1111 kişi yakalanırken, hakkında kayıp ihbarı olan 7'si çocuk 21 kişi bulundu. 489 kişiye adli/idari işlem uygulandı, 579 kişi gözaltına alındı. 46 umuma açık yerine yönelik ise işlem uyguladı.

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İlkokul ve lise çevrelerindeki denetimlerde ise 4733 sayılı 'Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun'a aykırı hareket eden 33 iş yerine yönelik tek dal sigara satışından dolayı işlem yapıldı.

816 ARACA TRAFİKTEN MEN

'Türkiye Güven Huzur' uygulamasında 178 bin 515 araç kontrol edildi. Kontrollerde 7 bin 215 araca yönelik işlem yapıldı, 816 araç trafikten menedildi, 264 aranan araç tespit edildi. Uygulamalarda; ruhsatsız tabanca, kesici delici aletler ile muhtelif miktarda uyuşturucu maddenin yanı sıra 1120 paket kaçak sigara, 171 bin 160 makaron, 130 bin 668 kilo kaçak tütün ve 199 tarihi eser ele geçirildi.

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