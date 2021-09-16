İçişleri Bakanlığı duyurdu: Zehir tacirlerine büyük darbe! Bu yıl 13 ton eroin ele geçirildi

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarla bu yıl da zehir tacirlerine göz açtırılmadığı belirtildi.

Emniyet ve jandarma narkotik birimlerince bu yıl 1 Ocak-16 Eylül tarihlerinde 143 bin 787 uyuşturucu operasyonunun düzenlendiği ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Bakanlığımızın emniyet ve jandarma narkotik birimlerince yürütülen operasyonlar neticesinde bu yıl 13 ton eroin ele geçirildi. Ele geçirilen eroin miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 arttı. Ayrıca 2021'de bugüne kadar yapılan operasyonlarda, 1 ton 624 kilo sentetik kannabinoid/ bonzai, 2 ton 130 kilo metamfetamin, 1 ton 924 kilo skunk, 3 milyon 15 bin 372 adet captagon, 4 milyon 422 bin 588 sentetik ecza ele geçirildi. Geçen yılın aynı dönemine göre bonzai yüzde 201, metamfetamin yüzde 5, skunk yüzde 3, captagon yüzde 162, sentetik ecza yüzde 25 arttı."