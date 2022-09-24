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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Turuncu ve gri kategoride aranan 3 terörist etkisiz hale getirildi

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#İçişleri Bakanlığı#Eren Abluka#PKK
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2022 13:14

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da etkisiz hele getirilen 3 teröristten 2'sinin terörden arananlar listesinde 'turuncu' kategoride yer alan Hacer Suçin ile Aliye Kiye, diğerinin de 'gri' kategoride yer alan Hatice Ay olduğunu açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Eren Abluka-34 Operasyonu kapsamında Diyarbakır Dicle ilçesi Görese Dağı kırsalında faaliyet gösteren ve eylem hazırlığında olduğu öğrenilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 20 Eylül'de operasyon yapılmıştı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, jandarma SİHA ve Atak helikopteri destekli, jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 3 bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

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Teröristlerden birinin, terörden arananlar listesinde 1 milyon TL’ye kadar ödülle aranan 'turuncu' kategoride yer alan 'Dicle Botan' kod adlı Hacer Suçin, diğerinin sözde Orta Saha Amed Eyalet Karargahında faaliyet gösteren ve 1 Milyon TL’ye kadar ödülle aranan 'turuncu' kategorideki 'Diren Wan' kod adlı Aliye Kiye, diğer teröristin de sözde Orta Saha Amed Eyaleti Brüsk Alanı’nda faaliyet gösteren ve 500 bin TL’ye kadar ödülle aranan 'gri' kategorideki 'Amed Ader' kod adlı Hatice Ay olduğu belirlendi. 

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#İçişleri Bakanlığı#Eren Abluka#PKK

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