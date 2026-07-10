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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Türkiye'nin peşinde olduğu 54 suçlu yurda getirildi

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#Suçla Mücadele#Kırmızı Bülten#Ulusal Arama
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Türkiyenin peşinde olduğu 54 suçlu yurda getirildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2026 11:02

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan 29 suçlu, ulusal seviyede aranan 25 suçlu yakalanarak yurda getirildi.

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Bakanlığın konuya ilişkin mesajında şu ifadelere yer verildi:

Kırmızı Bültenle Aranan 29 Suçlu,
Ulusal Seviyede Aranan 25 Suçlu,

GÜRCİSTAN(38), ALMANYA(5), AZERBAYCAN(2), BULGARİSTAN, AVUSTURYA, EKVADOR, FRANSA, HIRVATİSTAN, KAZAKİSTAN, MISIR, YUNANİSTAN ve KUZEY MAKEDONYA’dan ülkemize geri getirildi.

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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Türkiyenin peşinde olduğu 54 suçlu yurda getirildi

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan (29) A.A., S.O., Y.T., S.K., F.M., S.M., N.A., S.B., H.K., M.D., Y.B., B.D., L.T., T.Y., B.M., F.E., H.İ.Ç., Ü.M., N.T., K.N., Ç.Y., D.B., C.B., A.D., S.Ö., U.Ç., B.K., Ö.T. ve Y.L. ile Ulusal seviyede aranan (25) M.A., S.B., M.A., Ü.K., H.M., F.C., S.Y., M.Ö., B.B., G.B., H.U., N.A., M.A., G.K., H.Ç., K.C., H.K., İ.U., A.İ., B.K., B.A., K.Y., B.Y., H.A. ve Ü.G. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Türkiyenin peşinde olduğu 54 suçlu yurda getirildi

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı.

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz.

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#Suçla Mücadele#Kırmızı Bülten#Ulusal Arama

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