İçişleri Bakanlığı duyurdu: Türkiye'nin peşinde olduğu 54 suçlu yurda getirildi

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Bakanlığın konuya ilişkin mesajında şu ifadelere yer verildi:

Kırmızı Bültenle Aranan 29 Suçlu,

Ulusal Seviyede Aranan 25 Suçlu,

GÜRCİSTAN(38), ALMANYA(5), AZERBAYCAN(2), BULGARİSTAN, AVUSTURYA, EKVADOR, FRANSA, HIRVATİSTAN, KAZAKİSTAN, MISIR, YUNANİSTAN ve KUZEY MAKEDONYA’dan ülkemize geri getirildi.

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Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan (29) A.A., S.O., Y.T., S.K., F.M., S.M., N.A., S.B., H.K., M.D., Y.B., B.D., L.T., T.Y., B.M., F.E., H.İ.Ç., Ü.M., N.T., K.N., Ç.Y., D.B., C.B., A.D., S.Ö., U.Ç., B.K., Ö.T. ve Y.L. ile Ulusal seviyede aranan (25) M.A., S.B., M.A., Ü.K., H.M., F.C., S.Y., M.Ö., B.B., G.B., H.U., N.A., M.A., G.K., H.Ç., K.C., H.K., İ.U., A.İ., B.K., B.A., K.Y., B.Y., H.A. ve Ü.G. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

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EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı.

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz.