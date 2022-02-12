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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tunceli'de Eren Kış-23 operasyonu başlatıldı

#İçişleri Bakanlığı#Tunceli#Eren Kış
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tuncelide Eren Kış-23 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de 1062 personelin katılımıyla 'Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu başlatıldığını açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; bölgede barınan teröristleri 'ara-bul-yok et' taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur ile güven ortamını pekiştirmek amacıyla Tunceli'de, Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tuncelide Eren Kış-23 operasyonu başlatıldı

Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 1062 personel görev aldı.

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Ayrıca, Diyarbakır’da dün başlayan Eren Kış-22 operasyonu kapsamında, birlikleri yerinde denetleyen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bugün de Tunceli’ye geçerek, bölgede başlatılan Eren Kış-23 operasyonu hakkında, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ile birlikte, yerinde bilgi aldı ve komandolarla bir araya gelerek, onlara moral verdi.

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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tuncelide Eren Kış-23 operasyonu başlatıldı

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla sürdürüldüğü belirtildi. 

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#İçişleri Bakanlığı#Tunceli#Eren Kış

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