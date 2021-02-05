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Haber Giriş: 05.02.2021 - 09:50 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tunceli’de 'Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu' başlatıldı

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İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de 1062 personelin katılımıyla "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu" başlatıldığını açıkladı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden toplam 1.062 personel görev alıyor.

İşte İçişleri'nden yapılan açıklama:

Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Tunceli ilinde “EREN-7 MERCAN-MUNZUR” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.062 personel [(59) operasyonel tim] görev alıyor.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tunceli’de Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu başlatıldı



Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, 41 işbirlikçi yakalanmış, 168 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam etmektedir.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tunceli’de Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu başlatıldı

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