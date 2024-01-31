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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Trafik cezalarında yeni dönem

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#Trafik Cezası#İndirim#İçişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Trafik cezalarında yeni dönem
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2024 15:03

Trafik idari para cezalarının yüzde 25 indirimli ödenmesine imkan tanıyan süre, 15 günden bir aya çıkarıldı.

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Bakanlık'tan yapılan açıklama şu şekilde:

İçişleri Bakanlığının "Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni düzenlemesiyle "dörtte bir" olarak yer alan ibare de "yüzde 25" olarak değiştirildi.

Buna göre, trafik idari para cezasının yüzde 25 indirimli ödenebildiği süre, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 günden bir aya uzatıldı.

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#Trafik Cezası#İndirim#İçişleri Bakanlığı

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