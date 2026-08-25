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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Terörle mücadelede yaralananlar için başvuru süreci başladı

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#İçişleri Bakanlığı#Terörle Mücadele#Gazi
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Terörle mücadelede yaralananlar için başvuru süreci başladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 16:28

İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamaya göre terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayan vatandaşlara yönelik başvuru süreci 1 Eylül 2026'da başlayacak.

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Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

3713 sayılı Kanun kapsamındaki başvuru süreci 1 Eylül 2026 itibarıyla e-Devlet kapısı üzerinden erişime açılacaktır.

Terörle mücadelede yaralanan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının Erbaş ve Erler Dâhil Askerî Personeli, Emniyet Teşkilatının Emniyet Hizmetleri Sınıfına Mensup Personeli ile Güvenlik Korucularının muvazzaf/emeklileri dahil; e-Devlet üzerinden başvuruda açılacak ekrana "terör sonucu yaralanma" olayını özetleyecek ve varsa ellerinde bulunan bilgi belgeleri yükleyerek başvurularını gerçekleştirecektir.

Önemli Not: Başvuru sürecinde vatandaşlarımızın kamu kurumlarından herhangi bir belge talep etmesine gerek yoktur, ellerinde bulunan bilgi belgeleri e-Devlete yüklemeleri yeterli olacaktır.

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e-Devlet kapısı üzerinden yapılan başvurular haricinde birlik, kurum ve askerlik şubelerinden başvuru kabul edilmeyecektir.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Terörle mücadelede yaralananlar için başvuru süreci başladı

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#İçişleri Bakanlığı#Terörle Mücadele#Gazi

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