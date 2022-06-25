Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Kilis Emniyeti Ä°stihbarat Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Suriye GÃ¶rev GÃ¼cÃ¼ (Azez), 21 Haziran'da Suriye/FÄ±rat KalkanÄ± Harekat bÃ¶lgesi/Cerablus sÄ±nÄ±r hattÄ±nda bulunan El Humran kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±na, sansasyonel eylemde kullanÄ±lmak Ã¼zere PKK/KCK-PYD/YPG terÃ¶r Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nca bomba yÃ¼klÃ¼ kamyon bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± istihbaratÄ±yla harekete geÃ§ti.
Kamyon tespit edilip, bÃ¶lgeye bomba imha ekipleri gÃ¶nderildi. BÃ¶lgede gerekli gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bomba yÃ¼klÃ¼ kamyon, kontrollÃ¼ olarak imha edildi.Â