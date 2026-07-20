Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± duyurdu: Siber operasyonlarÄ±nda son iki haftada 361 tutuklama

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BakanlÄ±ÄŸÄ±n sanal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re; Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Siber SuÃ§larla MÃ¼cadele Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Mali SuÃ§larÄ± AraÅŸtÄ±rma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet baÅŸsavcÄ±lÄ±klarÄ± koordinesinde; 39 ilde 'Nitelikli dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k, yasa dÄ±ÅŸÄ± bahis ve Ã§evrim iÃ§i Ã§ocuk mÃ¼stehcenliÄŸi ve tacizi' suÃ§larÄ±na yÃ¶nelik operasyonlar dÃ¼zenlendi.

Â Son 2 haftada dÃ¼zenlenen operasyonlarda 669 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±, 361â€™i tutuklandÄ±, 191â€™i hakkÄ±nda adli kontrol hÃ¼kÃ¼mleri uygulandÄ±, diÄŸerlerinin iÅŸlemleri devam ediyor.

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Yakalanan ÅŸÃ¼phelilerin; 'TOKÄ° Sosyal Konut Projesi' temalÄ± oltalama (phishing) siteler oluÅŸturarak iletiÅŸime geÃ§tikleri vatandaÅŸlardan 'baÅŸvuru Ã¼creti, dosya masrafÄ±, vergi Ã¼creti' gerekÃ§eleriyle para talep ettikleri, vatandaÅŸlarÄ±n mobil bankacÄ±lÄ±k ve oyun hesaplarÄ±na yetkisiz eriÅŸim saÄŸladÄ±klarÄ±, yasa dÄ±ÅŸÄ± bahis ve kumar oynattÄ±klarÄ±, yasa dÄ±ÅŸÄ± bahis sitelerinde para nakline aracÄ±lÄ±k ettikleri, yasa dÄ±ÅŸÄ± bahis ve kumar sitelerinin reklamÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ±, sanal medya platformlarÄ± Ã¼zerinden 'beyaz eÅŸya satÄ±ÅŸÄ±, hisse ortaklÄ±ÄŸÄ±, Ã¼rÃ¼n bedeli, yatÄ±rÄ±m ortaklÄ±ÄŸÄ±' gibi temalarÄ± kullanarak vatandaÅŸlarÄ± dolandÄ±rdÄ±klarÄ± ve mÃ¼stehcen Ã§ocuk gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ barÄ±ndÄ±rdÄ±klarÄ± tespit edildi. AÃ§Ä±klamada, ayrÄ±ca, "Devletimizin gÃ¼cÃ¼, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimizin kararlÄ± mÃ¼cadelesi ve aziz milletimizin desteÄŸiyle; suÃ§ ve suÃ§lularla mÃ¼cadelemizi Ã¼lkemizin dÃ¶rt bir yanÄ±nda tavizsiz ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz" denildi.

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