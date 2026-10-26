İçişleri Bakanlığı duyurdu: Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz görevden uzaklaştırıldı

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kamu görevlisinin resmî belgede sahteciliği ve rüşvet almak” suçlarından soruşturma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında Topuz, Muğla Sulh Ceza Hâkimliğinin 23 Ekim 2026 tarihli kararıyla tutuklandı.

GEÇİCİ TEDBİR OLARAK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Tutuklama kararının ardından Topuz, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı.