İçişleri Bakanlığı duyurdu: İllerin afet risk planlarında sona gelindi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor e-Devletten yeni uygulama... Kullanıma açıldıMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten yeni uygulama... Kullanıma açıldı#E-Devlet
Süper Lige geri dönüyor Şaşırtan istifa sonrası bomba karar...Süper Lig'e geri dönüyor! Şaşırtan istifa sonrası bomba karar...#Emre Belözoğlu
Çalışanlarından Bezosa mektuplu ifşa şoku Elon ne zaman uçuyorÇalışanlarından Bezos'a mektuplu ifşa şoku! 'Elon ne zaman uçuyor?'#Blue Origin
Tuhaf ve anormal bir valilik açıklamasıTuhaf ve anormal bir valilik açıklaması#Kaymakam
Zarrabın binası tinerci yuvası Parça parça çaldılar...Zarrab'ın binası tinerci yuvası! Parça parça çaldılar...#Reza Zarrab
Koronavirüse karşı ilk hap Fiyatı belli oldu...Koronavirüse karşı ilk hap! Fiyatı belli oldu...#KORONAVİRÜS
Korona salgınını dünyaya duyurmuştu... 600 gün sonra ortaya çıktıKorona salgınını dünyaya duyurmuştu... 600 gün sonra ortaya çıktı!#Koronavirüs
Emsal karar çıktı: 47 yaş büyükle maddi çıkar evliliğinde tazminatEmsal karar çıktı: 47 yaş büyükle maddi çıkar evliliğinde tazminat!#Boşanma Davası
Volkan Demirelden çarpıcı istifa tespiti Kıyafetinden anladım...Volkan Demirel'den çarpıcı istifa tespiti! "Kıyafetinden anladım..."#Aykut Kocaman
Doğanın kalbinde sonbahar güzelliği: Milli parklar... 4 bölge ve 7 şehirden 11 milli parkDoğanın kalbinde sonbahar güzelliği: Milli parklar... 4 bölge ve 7 şehirden 11 milli park#Seyahat
Bodrum susuz mu kalacak Tehlike kapıda...Bodrum susuz mu kalacak? Tehlike kapıda...#Kuraklık
Zengin olma hayali kötü bitti 3 yıldır konuşmuyor...Zengin olma hayali kötü bitti! 3 yıldır konuşmuyor...#Dolandırıcılık
Kim Milyoner Olmak İstere damga vuran anlar Dünya üçüncüsü üçüncü soruda elendiKim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar! Dünya üçüncüsü üçüncü soruda elendi#Kim Milyoner Olmak İster
Bildiğiniz romantiklerden değilim'Bildiğiniz romantiklerden değilim'#Burak Yörük
Mustafa Keserden Bülent Ersoya sitemMustafa Keser'den Bülent Ersoy'a sitem#Mustafa Keser
HABERLERGündem Haberleri

İçişleri Bakanlığı duyurdu: İllerin afet risk planlarında sona gelindi

#İçişleri Bakanlığı#Afet#Risk
İçişleri Bakanlığı duyurdu: İllerin afet risk planlarında sona gelindi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, illerin afet risk planlarında sona gelindiği belirtildi. Açıklamada, "Planlarda deprem, sel, taşkın başta olmak üzere endüstriyel kaza, radyoaktif sızıntıya kadar her türlü senaryo düşünüldü" denildi.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bakanlığımız Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından, illerin afet riskini ortaya koymak için çalışmalar hızlandırıldı. Tüm illerin İl Afet Risk Azaltma Planlarını tek tek hazırlayan AFAD, 61 ilin afet planını tamamlarken, 20 ilin planını da yıl sonuna kadar bitirecek. Bu planlarda, deprem sonrası toplanma alanlarından, olası radyoaktif sızıntıda neler yapılacağına kadar A’dan Z’ye her türlü senaryo ele alınıyor.

2020’de başlayan ve valilikler başkanlığında, AFAD il müdürlükleri tarafından, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla yürütülen İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) çalışmalarında sona gelindi. 289 akademisyen de destek verdiği çalışmalar kapsamında 61 ilin planı tamamlanırken, 20 ilin ise yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

A’DAN Z’YE HER TÜRLÜ SENARYO ÇALIŞILDI

Haberin Devamı

İRAP çalışmalarında deprem, taşkın/sel, kütle hareketleri ve endüstriyel kazalar başta olmak üzere iklim değişikliğinin etkileri gibi pek çok afet türü çalışıldı. Çalışılan afet türleri her ilin kendi fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevresel şartları ile geçmişte yaşamış olduğu afetler göz önüne alınarak belirlendi. Çalışma kapsamında Zonguldak’ta “tasman”, Konya’da “obruk”, Nevşehir’de “jeomedikal afetler” gibi bazı illerimiz özelinde yoğun olarak yaşanan afetler de ele alındı.

İRAP İZLEME VE DEĞERLENDİRME KURULU OLUŞTURULDU

İRAP çalışmalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla kurum kuruluşların temsilcileri ve üniversite öğretim görevlilerinden oluşan “İRAP İzleme ve Değerlendirme Kurulu” oluşturuldu.

İRAP NEDİR?

İl Afet Risk Azaltma Planı, bir kentin dayanıklılığını/dirençliliğini desteklemeye yönelik temel bir araçtır. Bir kentin toplam afet dayanıklılığına bir perspektif sağlamak ve mevcut eksiklikleri tanımlamak için niceliksel ve niteliksel bir değerlendirme yapmayı ve bunu mekânsal olarak görselleştirerek açıklamayı hedefliyor. Bu anlamda İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP), illerimizdeki afet risklerinin azaltılması için amaç, hedef ve eylemlerin yer aldığı bir plandır. İRAP’lar; illerimizde güvenle yaşamak, afetlerden dolayı oluşabilecek can, mal vb. kayıplarını azaltmak/önlemek, afet risk azaltma bilincini oluşturmak, paydaşlar arasındaki iş birliğini artırmak, afet sonrasında müdahale ve iyileştirme için yapılan harcamaları azaltmak ve kaynakların etkili kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanıyor.

İRAP’ların içeriğinde:

•İlin Genel Durumu,
•Tehlike ve Risk Değerlendirmeleri,
•Mevcut Durum Analizi,
•Afet Risk Azaltma Amaç, Hedef ve Eylemleri,
•İzleme ve Değerlendirme bölümleri bulunuyor.

Bu bölümlerin hazırlanmasını kolaylaştırmak amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Planlama ve Risk Azaltma Dairesi tarafından il afet ve acil durum müdürlükleri için hazırlanan “İl Afet Risk Azaltma Planı Hazırlama Kılavuzu”ndan faydalanılıyor. İRAP, Sendai Küresel Afet Risk Azaltma Çerçeve Belgesi‘nin önemli bir hedefi olan ulusal ve yerel afet risk azaltma stratejilerinin artırılması çalışmalarına da önemli bir destek sağlıyor.

İlgili Haberler:

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten yeni uygulama... Kullanıma açıldıSüper Lig'e geri dönüyor! Şaşırtan istifa sonrası bomba karar...Tuhaf ve anormal bir valilik açıklaması
Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanlığı#Afet#Risk