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Haber Giriş: 27.01.2021 - 10:19 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Hepsi etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Hepsi etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "PKK/KCK terör örgütünün kış üslenmesini bertaraf etmek maksadıyla Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando,Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Korucularının katılımı ile Mardin kırsalında gerçekleştirilen EREN-5 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Hasan Gök operasyonunda, terör örgütüne ait 53 adet sığınak ve 62 adet depo tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir." denildi.

İçişleri Bakanlığı, Eren-Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Hasan Gök Operasyonu sırasında 53 adet sığınak ve 62 adet deponun kullanılamaz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

PKK/KCK terör örgütünün kış üslenmesini bertaraf etmek maksadıyla Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando,Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Korucularının katılımı ile Mardin kırsalında gerçekleştirilen EREN-5 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Hasan Gök operasyonunda, terör örgütüne ait 53 adet sığınak ve 62 adet depo tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir.

 

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