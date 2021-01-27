İçişleri Bakanlığı duyurdu! Hepsi etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "PKK/KCK terör örgütünün kış üslenmesini bertaraf etmek maksadıyla Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando,Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Korucularının katılımı ile Mardin kırsalında gerçekleştirilen EREN-5 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Hasan Gök operasyonunda, terör örgütüne ait 53 adet sığınak ve 62 adet depo tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir." denildi.
İçişleri Bakanlığı, Eren-Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Hasan Gök Operasyonu sırasında 53 adet sığınak ve 62 adet deponun kullanılamaz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
PKK/KCK terör örgütünün kış üslenmesini bertaraf etmek maksadıyla Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando,Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Korucularının katılımı ile Mardin kırsalında gerçekleştirilen EREN-5 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Hasan Gök operasyonunda, terör örgütüne ait 53 adet sığınak ve 62 adet depo tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir.
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