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Haber Giriş: 19.03.2021 - 23:42 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Hepsi ele geçirildi!

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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Hepsi ele geçirildi!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakkari’de toprağa gömülü vaziyette 9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı ile bir kamyonda 204 kilo 200 gram eroin ele geçirildiği bildirildi.

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, Yüksekova ilçesinde bir ikamette yapılan aramalarda toprağa gömülü vaziyette; 9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı, 426 litre asetik anhidrit (Eroin hammaddesi), 2 adet çelik yelek, 2 adet uyuşturucu madde pres makinesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde çoğaltımı ile ilgili bilgilerin yazılı olduğu not defteri ele geçirilirken 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Hepsi ele geçirildi

Ayrıca Yüksekova’da bir kamyonda yapılan aramalarda 204 kilo 200 gram eroin maddesi yakalanırken gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Hepsi ele geçirildi

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