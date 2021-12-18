İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kırmızı bültenle aranan Veysel Akkuş etkisiz hale getirildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
17 kent alarmda Yoğun kar uyarısı17 kent alarmda! Yoğun kar uyarısı#Meteoroloji
Pilot Ahmet tazminatı: Mahkemeden rekor ceza geldiPilot Ahmet tazminatı: Mahkemeden rekor ceza geldi#Ahmet Selimhan Şimşek
G.Saraya dönecek derken Süper Lige damga vurdu Ondan iyisi yok...G.Saray'a dönecek derken Süper Lig'e damga vurdu! Ondan iyisi yok...#Galatasaray
Türkiye-Afrika ortaklık zirvesi... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalarTürkiye-Afrika ortaklık zirvesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Emekliye zamda iki alternatif Milyonların beklediği haber...Emekliye zamda iki alternatif! Milyonların beklediği haber...#Emekli
Beşiktaşa kötü haber Gece yarısı bizzat açıkladıBeşiktaş'a kötü haber! Gece yarısı bizzat açıkladı#Beşiktaş
TikTok alarmı Okullar kapatıldı, Beyaz Saray bile devreye girdi ancak...TikTok alarmı! Okullar kapatıldı, Beyaz Saray bile devreye girdi ancak...#ABD
Diyarbakırlı Pir Servan Brown yolundaDiyarbakırlı Pir Servan Brown yolunda#Brown Üniversitesi
Bakan Nebati asgari ücreti değerlendirdi: Toplumun satın alma gücünü arttırdıkBakan Nebati asgari ücreti değerlendirdi: Toplumun satın alma gücünü arttırdık#Asgari Ücret
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİYılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ#Seyahat
Ödül töreninde şıklık yarışıÖdül töreninde şıklık yarışı#GQ Türkiye Men Of The Year 2021
Yiğit Özşener: Yerli yerinde delirmenin en büyük bilgelik olduğuna inanıyorumYiğit Özşener: Yerli yerinde delirmenin en büyük bilgelik olduğuna inanıyorum#Yiğit Özşener
Ünlü çiftin ikizleri 4 yaşına geldiÜnlü çiftin ikizleri 4 yaşına geldi! #Anna Kournikova
Appledan 22 gün sonra yeni karar Fiyatlar yine yükseldiApple'dan 22 gün sonra yeni karar! Fiyatlar yine yükseldi#Apple
Orhan Ayhan: Hiçbir üniversiteden talep gelmedi şaşkınımOrhan Ayhan: Hiçbir üniversiteden talep gelmedi şaşkınım#Orhan Ayhan
HABERLERGündem Haberleri

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kırmızı bültenle aranan Veysel Akkuş etkisiz hale getirildi

#İçişleri Bakanlığı#Operasyon#PKK
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kırmızı bültenle aranan Veysel Akkuş etkisiz hale getirildi

Siirt'in Eruh ilçesinde, 21 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten 1'inin, kırmızı bültenle aranan ve gri kategoride yer alan 'Herdem Amed' kod adlı Veysel Akkuş olduğu tespit edildi.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 'İç Güvenlik Eren-13' operasyonları kapsamında; İl Jandarma Komutanlığı'nca 21 Ekim'de Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında barındığı değerlendirilen teröristlere yönelik jandarma İHA/SİHA ve hava kuvvetleri destekli, jandarma özel harekat ve jandarma komando birliklerince operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte saklandıkları mağarada etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden 1'inin, 'Terörden Arananlar Listesi'nde 500 bin TL’ye kadar ödülle gri kategoride yer alan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 'Herdem Amed' kod adlı Veysel Akkuş olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kırmızı bültenle aranan Veysel Akkuş etkisiz hale getirildi

Akkuş'un, 2004 yılından beri terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü, yurt içi ve yurt dışı olmak üzere birçok alanda sözde sorumlu düzeyde faaliyette bulunduğu, geçmiş yıllarda Diyarbakır ve Erzurum bölgelerinde meydana gelen birçok terör saldırısının faili olduğu belirlendi.

Gözden Kaçmasın

Milyonların beklediği haber... Emekli maaşında konuşulan iki seçenekMilyonların beklediği haber... Emekli maaşında konuşulan iki seçenekHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Meteorolojiden 17 kente yoğun kar uyarısı Dikkat: Kuvvetli olacakMeteoroloji'den 17 kente yoğun kar uyarısı! Dikkat: Kuvvetli olacakHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanlığı#Operasyon#PKK

BAKMADAN GEÇME!

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat
Milyonların beklediği haber... Emekli maaşında konuşulan iki seçenek

Milyonların beklediği haber... Emekli maaşında konuşulan iki seçenek

#Emekli

BAKMADAN GEÇME!

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat
Milyonların beklediği haber... Emekli maaşında konuşulan iki seçenek

Milyonların beklediği haber... Emekli maaşında konuşulan iki seçenek

#Emekli