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İçişleri Bakanlığı duyurdu... Göçmen kaçakçılarına son iki ayda 2 bin 548 operasyon

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#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Göçmen
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2023 13:39

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göçmen kaçakçılığı ile mücadelede son durumu paylaştı. Bakan Yerlikaya son iki ayda 2 bin 548 operasyon düzenlendiğini vurgularken, '1.385 düzensiz göçmen organizatörü yakalandı.' dedi.

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Bakan Yerlikaya, göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Son 60 günde bin 385 düzensiz göçmen organizatörünün yakalandığını duyuran Bakan Yerlikaya 372 kişinin bu operasyonlarda tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

Son 60 günde: Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 2 bin 548 operasyon gerçekleştirdik.

Bu operasyonlarda, 1.385 düzensiz göçmen organizatörü yakalandı.
Bu şahısların,
372'si tutuklandı.
172'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer organizatörlerin işlemleri devam ediyor.

Düzenlenen operasyonlarda:
35.867 düzensiz göçmen yakalandı.
Bu düzensiz göçmenlerin,
17.258'i sınır dışı edildi. Kalan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri devam ediyor.

Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum.

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#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Göçmen

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