İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan görevinden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Uşak ili Eşme Belediye Başkanı Yılmaz TOZAN, Hakkında “İcbar Suretiyle İrtikap, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Eşme Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/15 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır."