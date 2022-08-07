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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren Abluka-31 operasyonu başlatıldı

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#İçişleri Bakanlığı#Terör#Mardin
İçişleri Bakanlığı duyurdu Eren Abluka-31 operasyonu başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2022 09:57

İçişleri Bakanlığı'nca Mardin’de 528 personelin katılımıyla Eren Abluka-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Erdinç operasyonu başlatıldı.

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PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Mardin İlinde “Eren Abluka-31 (Mardin-Bagok) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali ERDİNÇ” Operasyonu başlatıldı.

Operasyon Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 528 personel 44 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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