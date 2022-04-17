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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Diyarbakır'da Abluka-1 operasyonu başladı

#İçişleri Bakanlığı#Diyarbakır#Jandarma

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da 650 personelin katılımıyla Abluka-1 Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Aydın operasyonu başlatıldı.

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İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır'da “Abluka-1 (Diyarbakır-Birlik/Şenlik) Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Aydın” Operasyonu’nun başlatıldığını duyurdu.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Jandarma Komando timlerinden oluşan 650 personel ile 42 operasyonel timin görev aldığı belirtildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

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#İçişleri Bakanlığı#Diyarbakır#Jandarma

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