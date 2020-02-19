Haber Giriş: 19.02.2020 - 09:23,
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Demhat kod adlı terörist teslim oldu…
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında Kars ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ile MİT Başkanlığının ortak ikna çalışması sonucu, Demhat kod adlı PKK üyesi teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu duyuruldu. Bu yıl ikna yoluyla terör örgütünden kaçıp teslim olanların sayısı 39'a yükseldi.
Terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor. Kars ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ile MİT Başkanlığının ortak ikna çalışması sonucu, Demhat kod adlı İ.A. isimli PKK mensubu terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.
Bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 39’a yükseldi.
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