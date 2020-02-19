İçişleri Bakanlığı duyurdu: Demhat kod adlı terörist teslim oldu…

Terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor. Kars ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ile MİT Başkanlığının ortak ikna çalışması sonucu, Demhat kod adlı İ.A. isimli PKK mensubu terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 39’a yükseldi.