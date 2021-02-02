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Gündem
AA
Haber Giriş: 02.02.2021 - 09:45 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bitlis ve Siirt'te Eren-6 Mergelo Operasyonu başlatıldı

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İçişleri Bakanlığı, Bitlis ve Siirt'te 1453 personelin katılımıyla "Eren-6 Mergelo Operasyonu" başlatıldığını açıkladı.

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  • Bitlis ve Siirtte Eren-6 Mergelo operasyonu başlatıldı
  • Bitlis ve Siirtte Eren-6 Mergelo operasyonu başlatıldı
  • Bitlis ve Siirtte Eren-6 Mergelo operasyonu başlatıldı
  • Bitlis ve Siirtte Eren-6 Mergelo operasyonu başlatıldı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 11 Ocak'ta başlatılan Eren operasyonları devam ediyor. Bu kapsamda, Bitlis ve Siirt'te "Eren-6 Mergelo Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda 1453 jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 82 operasyonel tim görev yapıyor.

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