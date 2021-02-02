İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bitlis ve Siirt'te Eren-6 Mergelo Operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığı, Bitlis ve Siirt'te 1453 personelin katılımıyla "Eren-6 Mergelo Operasyonu" başlatıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 11 Ocak'ta başlatılan Eren operasyonları devam ediyor. Bu kapsamda, Bitlis ve Siirt'te "Eren-6 Mergelo Operasyonu" başlatıldı.
Operasyonda 1453 jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 82 operasyonel tim görev yapıyor.
"EREN" operasyonları, inançlı ve kararlı şekilde devam ediyor. pic.twitter.com/jnm9wCQyXt— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) February 2, 2021
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