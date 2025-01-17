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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevinden uzaklaştırıldı

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#Belediye Başkanı#Beşiktaş#Görevden Uzaklaştırma
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevinden uzaklaştırıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 17:38

İçişleri Bakanlığı, hakkında "rüşvet ve suç örgütüne üye olmak" suçlarından soruşturma yürütülen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet" ve "suç örgütüne üye olmak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bu soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 17 Ocak 2025 tarihli ve 2025/34 sorgu numaralı kararı ile tutuklanması üzerine Rıza Akpolat, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevinden uzaklaştırıldı

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#Belediye Başkanı#Beşiktaş#Görevden Uzaklaştırma

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