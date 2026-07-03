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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu... Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevinden uzaklaştırıldı

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#Balçova Belediye Başkanı#İçişleri Bakanlığı#Onur Yığıt
Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu... Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevinden uzaklaştırıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2026 21:55

İçişleri Bakanlığınca, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevden uzaklaştırıldı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında 'rüşvet vermek' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Seferihisar Sulh Ceza Hakimliğinin 28.06.2026 tarihli ve 2026/63 sorgu numaralı kararı ile konutu terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınmasına karar verilmesi üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

 

 

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#Balçova Belediye Başkanı#İçişleri Bakanlığı#Onur Yığıt

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