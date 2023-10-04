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İçişleri Bakanlığı duyurdu... Ankara'daki saldırıda ikinci teröristin de kimliği belli oldu

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#Ankara#Saldırı#Terörist
İçişleri Bakanlığı duyurdu... Ankaradaki saldırıda ikinci teröristin de kimliği belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2023 06:47

İçişleri Bakanlığı, Ankara'da saldırı girişiminde bulunan ikinci teröristin de kimliğinin belli olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada "DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden diğerinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi Özkan Şahin olduğu tespit edilmiştir" denildi.

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İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

01.10.2023 tarihinde Bakanlığımıza yönelik 2 terörist tarafından düzenlenen hain saldırı girişimi, kahraman polislerimizin anında karşılık vermeleri neticesinde engellenmiş ve teröristler etkisiz hale getirilmişti.01.10.2023 tarihinde Bakanlığımıza yönelik 2 terörist tarafından düzenlenen hain saldırı girişimi, kahraman polislerimizin anında karşılık vermeleri neticesinde engellenmiş ve teröristler etkisiz hale getirilmişti.

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Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edilmişti.Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden diğerinin de BTÖ (PKK/KCK) üyesi Özkan Şahin olduğu tespit edilmiştir.

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Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir.

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#Ankara#Saldırı#Terörist

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