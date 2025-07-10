×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Adıyaman Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

Güncelleme Tarihi:

#Adıyaman#Son Dakika#İçişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Adıyaman Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2025 16:51

İçişleri Bakanlığı, Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'nin hakkındaki konutu terk etmeme adli kontrol kararı nedeniyle geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi

Haberin Devamı

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, geçtiğimiz hafta yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınarak İstanbul'a getirilmiş ve mahkemece hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Soruşturma çerçevesinde yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında ‘İcbar Suretiyle İrtikap’ suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/855 sorgu sayılı kararı ile konutunu terk etmemek suretiyle Adli Kontrol Altına Alınması üzerine, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

Gözden KaçmasınZeydan Karalar tutuklandı... Abdurrahman Tutdere hakkında ev hapsi kararıZeydan Karalar tutuklandı... Abdurrahman Tutdere hakkında ev hapsi kararıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınManavgat Belediyesine yolsuzluk operasyonu | Baklava kutusu görüntüleri ortaya çıkmıştı: Başkan Yardımcısı Her şeyi anlatıp not defterini verdiManavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu | Baklava kutusu görüntüleri ortaya çıkmıştı: Başkan Yardımcısı Her şeyi anlatıp not defterini verdiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Adıyaman#Son Dakika#İçişleri Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!