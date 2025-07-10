İçişleri Bakanlığı duyurdu: Adıyaman Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, geçtiğimiz hafta yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınarak İstanbul'a getirilmiş ve mahkemece hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Soruşturma çerçevesinde yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında ‘İcbar Suretiyle İrtikap’ suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/855 sorgu sayılı kararı ile konutunu terk etmemek suretiyle Adli Kontrol Altına Alınması üzerine, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.