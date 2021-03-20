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Gündem
ANKARA, (DHA)-
Haber Giriş: 20.03.2021 - 17:45 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 ilde koronavirüs denetimi

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İçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 ilde koronavirüs denetimi

İçişleri Bakanlığınca, ülke genelinde Covid -19 tedbirleri kapsamında bugün yapılan tematik denetimlerde, 2 bin 591 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandığını bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; ülke genelinde Covid -19 tedbirleri kapsamında kontrollü normalleşme döneminde vali ve kaymakamların başkanlığında yeme içme yerleri, toplu ulaşım araçları ve düğün/nikah salonlarını kapsayan tematik denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda 19 Mart’ta tüm il ve ilçelerde restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme-içme yeri ile kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek, lokal, şehir içi toplu ulaşım araçları, düğün, nikah salonları, lunapark ve tematik parklar denetlendi. 7 bin 474 yönetici personelin katılım sağladığı denetimlerde; 23 bin 478 ekipten oluşan 96 bin 69 personel görev yaptı.

Gün boyu süren denetimlerde 111 bin 36 işyeri ve 39 bin 627 şehir içi toplu ulaşım aracı, 2 bin 617 düğün/nikah salonu, 1694 lunapark ve tematik park kontrol edildi. Denetimlerde 645 işletme ve iş yeri ile 3 bin 316 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildi. Toplam 1127 iş yeri/işletme ve kişi tedbirlere uyması konusunda uyarılırken, 2 bin 591 işletme/işyeri ve kişiye idari işlem uygulandı. Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 94 suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca 56 araç faaliyetten men edilirken, 9 iş yerine kapatma cezası uygulandı.

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