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İçişleri Bakanlığı duyurdu: 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına operasyon

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#Uyuşturucu Operasyonu#İçişleri Bakanlığı#Uyuşturucu Hap
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına operasyon
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2026 15:47

İçişleri Bakanlığı 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 ton 367 kilo 634 gram uyuşturucu madde ile 4 milyon 34 bin 459 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. 

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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 10 günde 71 ilde operasyonlar düzenlendi.

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak’ta gerçekleştirilen operasyonlara bin 345 ekip, 3 bin 360 personel, 11 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeği katıldı.

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Düzenlenen operasyonlar sonucunda 2 ton 367 kilo 634 gram uyuşturucu madde ile 4 milyon 34 bin 459 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında 1 ton 917 kilo sentetik ecza hammaddesi de yer aldı.

Operasyonlar kapsamında 894 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 424’ü tutuklandı, 93’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor."

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#Uyuşturucu Operasyonu#İçişleri Bakanlığı#Uyuşturucu Hap

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