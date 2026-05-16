×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 64 ilde 1021 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Suç Ve Güvenlik#Dolandırıcılık#Çocuk İstismarı
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 64 ilde 1021 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2026 12:11

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 64 il merkezli 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi', 'Yasa dışı bahis' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 1021 şüpheli yakalandı, 319’u tutuklandı.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, il emniyet ve siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu son 5 günde 64 ilde operasyonlar düzenlendi.

"Nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis" suçlarına yönelik operasyonlarda 1021 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucu yaklaşık 48 milyar 16 milyon lira değerindeki para ve mal varlığına el konuldu.

Şüphelilerin 319'u tutuklandı, 192'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Zanlıların yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, çocuk müstehcenliği içeren görüntüleri barındırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Haberin Devamı

Ayrıca sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) sitelerinden şüphelilerin "yasal bahis kuponu, araç kiralama/kapora bedeli, TOKİ sosyal konut projeleri, akıllı telefon/ev aletleri ve yatırım ortaklığı" temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, suçtan elde edilen gelirleri, elektronik para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları aracılığıyla profesyonel aklama sisteminden paranın yönünü değiştirdikleri, gizledikleri ve akladıkları saptandı.

Gözden Kaçmasınİşçileri taşıyan minibüs, uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 7 yaralıİşçileri taşıyan minibüs, uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 7 yaralıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Suç Ve Güvenlik#Dolandırıcılık#Çocuk İstismarı

BAKMADAN GEÇME!