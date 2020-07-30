MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu
GeriGündem Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 30.07.2020 - 18:07,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu
Abone Olgoogle-news

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları sonucu Irak'ta bulunan 5 örgüt mensubunun Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimlerinin bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları devam ediyor. Emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları sonucunda, Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 örgüt mensubu, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 122'ye yükseldi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen başarılı ikna çalışmaları sayesinde önümüzdeki günlerde de terör örgütünden teslim olmalarının artarak devam edeceği belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle