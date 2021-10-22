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İçişleri Bakanlığı duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

#İçişleri Bakanlığı#Terör#Terörist
İçişleri Bakanlığı duyurdu 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 'İç Güvenlik Operasyonları kapsamında devam eden Eren-13 Operasyonlarında 4 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.' açıklamasında bulundu.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında devam eden Eren-13 Operasyonlarında, Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda 4 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Terörle mücadele operasyonları terör örgütünü tam tasfiye etme inancıyla ve tüm kararlılığıyla devam etmektedir" denildi.

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#İçişleri Bakanlığı#Terör#Terörist

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